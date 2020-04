Mattarella la nomina “Alfiere” a 9 anni | storia di Mavì Borrelli | che ha donato i suoi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Non si era mai tagliata i capelli da quando era nata, perché li voleva “lunghissimi e bellissimi”, poi ha visto la serie televisiva “Braccialetti rossi” e ha deciso di donare 70 centimetri deicapelli rossi alla Banca dei Capelli per trasformarli in parrucca per pazienti oncologici. Mavì, una bambina di 9di Crevalcore, Bologna, è una dei 25 ragazzi che hanno ricevuto gli Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” dal presidente Sergioper essersi distinti “come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali. L’idea di compiere questo gesto di pura generosità le è venuto guardando ‘Braccialetti rossi’ in tv, la serie che racconta le vicende di alcuni ragazzi ricoverati in ospedale ...