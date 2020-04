Harry e Meghan | videochat con Archie per il compleanno della regina | così realizzano il

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ieri laElisabetta II ha compiuto 94 anni e, se in un primo momento tutti pensavano cheMarkle non le avevano fatto gli auguri, dovranno ricredersi. I Sussex hanno organizzato una videochiamata con, realizzando il più grande sognosovrana.

È risaputo che Kate Middleton e il principe William l'abbiano sentita in videochat, facendo cantare "Happy Birthday to you" ai bambini, ma la sorpresa più piacevole e inaspettata è arrivata da Harry e ...Ormai è scontro aperto tra i duchi di Sussex e i tabloid britannici. Il principe Harry e Meghan Markle, infatti, dopo aver invitato i cittadini a boicottare la stampa popolare, ora sono pronti a ...