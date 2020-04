Firenze senza turisti è sul lastrico. Il sindaco Nardella pronto a impegnare gli edifici pubblici (Di mercoledì 22 aprile 2020) di Ilaria Agostini Firenze. Il blocco del turismo riduce sul lastrico la città d’arte. Il sindaco Dario Nardella, sostenitore fin dalla prima ora della monocoltura turistica, prende atto della crisi cittadina e le spara grosse. Dopo aver vantato le virtù salvifiche di un piano regolatore, definito “bazooka urbanistico”, in elaborazione a Palazzo Vecchio, si spinge oltre i limiti della giurisdizione amministrativa e immagina di dare in pegno gli edifici pubblici per ripianare il debito. Ma vediamo dappresso la questione. Dallo scoppio della pandemia, i circa 10.000 appartamenti per affitti brevi sono sfitti; alberghi e ristoranti, vuoti. Nelle casse del Comune di Firenze verranno a mancare i previsti 48,8 milioni di gettito della tassa di soggiorno, introito “su cui abbiamo fatto forte affidamento”, come dichiara il primo cittadino: ... Leggi su ilfattoquotidiano Senzatetto positivo fugge dall’ospedale a Firenze - rintracciato a Napoli

Firenze - mascherine : Aduc denuncia - quelle distribuite dal Comune sarebbero senza copertura igienica

Regole scritte in fretta e mai più rivedute e corrette. Controllori stupidi e senza cuore. L'idiozia al potere.

Ultime Notizie dalla rete : Firenze senza Firenze senza turisti è sul lastrico. Il sindaco Nardella pronto a impegnare gli edifici pubblici Il Fatto Quotidiano Emergenza Coronavirus: l'estate senza musica di Firenze, in forse tutti i concerti

Firenze rischia un'estate senza musica. Il Musart, il Firenze Rocks e gli appuntamenti dell'Estate Fiorentina 2020 potrebbero essere annullati o, nella migliore delle ipotesi, rinviati. La speranza, ...

AG. RUGANI, 20 anni che sento dello stadio a Firenze

Per me possono fare di più, hanno tutto più largo, mentre noi siamo indietro anni luce. Ci vorrebbe qualcuno che programmi queste cose: se hai la casa, dopo vediamo cosa mettere a tavola, ma senza di ...

