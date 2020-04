Cuphead celebra il proprio anniversario su Nintendo Switch regalando codici di gioco su

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Nel marzo 2019, Microsoft e Studio MDHR stupirono l'intero mondoannunciando l'uscita del popolare run 'n gunsu.La mossa era senza precedenti, dato che ilera a tutti gli effetti un'esclusiva Xbox, ma i buoni rapporti fra Microsoft e(tutt'ora attivi), hanno permesso questo e molto altro (lo stesso destino è stato riservato anche a Ori and the Blind Forest).suvenne rilasciato il 18 aprile 2019 e oggi, dopo un anno di platforming e battaglie boss in portabilità, Studio MDHR ha deciso dire la ricorrenza, annunciando un giveaway diper la versione.Leggi altro...