Coronavirus | Conte | «Fase 2 dal 2 al 4 maggio E un piano da 50 miliardi»

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il premier Giuseppeha disegnato il quadro in Parlamento, senza convincere le opposioni. Ha detto che nel prossimo decreto per l'emergenza non meno di 50, mascherine e distanziamento fino a quando non saranno disponibili terapia e vaccino. In vista del Consiglio europeo,illustra la strada da percorrere per aprire la2 dal 4