Col Cagliari 23 avevano la febbre e qualcuno stava per svenire | Inter irritato con

SilviaPrato1 : RT @mlollobrigida: #lukaku: “ “A gennaio all’Inter tutti malati. Io e Skriniar col Cagliari stavamo svenendo”. Forse per questo nonostante… - framiriello : @Smg_1908 save per me Lukaku potrebbe avere ragione a metà perché è vero che circolava l'influenza a Milano e propr… - Maria33759436 : Lukaku: “A gennaio all’Inter tutti malati. Io e Skriniar col Cagliari stavamo svenendo” - LorisMinervini : @MattBest__ @HVMaradona @coldblackarrow Si vero, ricordavo lui con 6 goal ma ho visto uno che ne fece 8. Fonseca no… - J_Cayman : E hanno avuto il coraggio di inventarsi l'impossibile su #Rugani e la quarantena della #Juve? Hanno fatto partite e… -

Col Cagliari Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Col Cagliari