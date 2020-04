Antonello Piroso, morto il papà/ "Era un terrone vero: provo pena per Feltri!" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Lutto per il giornalista Antonello Piroso: oggi è morto il padre. E nel rendergli omaggio attacca Vittorio Feltri: ecco le sue parole. Leggi su ilsussidiario È morto il padre di Antonello Piroso : “Calabrese - terrone vero. Provo pena per Feltri” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Lutto per il giornalista: oggi èil padre. E nel rendergli omaggio attacca Vittorio Feltri: ecco le sue parole.

Lutto per il giornalista Antonello Piroso: oggi, mercoledì 22 aprile 2020, è morto suo padre. A dare l’annuncio è stato l’ex direttore del Tg La 7 con un post pubblicato su Twitter, anche se non ...

Vittorio Feltri su Rete 4: «I meridionali in molti casi sono inferiori». Scoppia la bufera. Poi la precisazione Video

Un calabrese. Un #terrone. Uno dei tanti #meridionali emigrati, che dal Nord hanno avuto molto perchè al Nord tanto hanno dato. Provo pena per #Feltri - ha twittato Antonello Piroso - È proprio vero: ...

Lutto per il giornalista Antonello Piroso: oggi, mercoledì 22 aprile 2020, è morto suo padre. A dare l’annuncio è stato l’ex direttore del Tg La 7 con un post pubblicato su Twitter, anche se non ...Un calabrese. Un #terrone. Uno dei tanti #meridionali emigrati, che dal Nord hanno avuto molto perchè al Nord tanto hanno dato. Provo pena per #Feltri - ha twittato Antonello Piroso - È proprio vero: ...