The O.C, torna su Italia 1 e La5 la serie cult (Di martedì 21 aprile 2020) The O.C, una delle serie cult dei primi anni 2000, torna sulle reti Mediaset. La quarantena sta costringendo in casa gli Italiani che si stanno rifugiando sempre di più nelle serie tv e da giovedì 23 aprile torneranno anche i ragazzi di Orange County. A grande richiesta, la prima stagione tornerà in onda su Italia 1 da giovedì 23 aprile tutti i giorni alle 19.00 fino a martedì 5 maggio, con due episodi a serata. Potremo così rivivere le avventure di Seth Coen, Marissa Cooper, Seth Summer e Ryan Atwood. Dopo il lancio su Italia 1, The O.C passerà su La5: la stessa sera di martedì 5 maggio la serie proseguirà in prima serata sul canale tematico Mediaset dove resterà tutti i martedì sera fino al termine delle quattro stagioni prodotte. In questo periodo di isolamento domestico, Mediaset sta ... Leggi su giornalettismo Su Italia 1 torna The O.C. dal 23 aprile - la rete corteggia ancora i millennials in quarantena

The O.C. torna in tv : da giovedì 23 aprile su Italia Uno

Juventus - Miralem Pjanic è tornato in Italia : “Back to the business” (Di martedì 21 aprile 2020) The O.C, una delledei primi anni 2000,sulle reti Mediaset. La quarantena sta costringendo in casa glini che si stanno rifugiando sempre di più nelletv e da giovedì 23 aprile torneranno anche i ragazzi di Orange County. A grande richiesta, la prima stagione tornerà in onda su1 da giovedì 23 aprile tutti i giorni alle 19.00 fino a martedì 5 maggio, con due episodi a serata. Potremo così rivivere le avventure di Seth Coen, Marissa Cooper, Seth Summer e Ryan Atwood. Dopo il lancio su1, The O.C passerà su La5: la stessa sera di martedì 5 maggio laproseguirà in prima serata sul canale tematico Mediaset dove resterà tutti i martedì sera fino al termine delle quattro stagioni prodotte. In questo periodo di isolamento domestico, Mediaset sta ...

martaxxofficial : RT @Daninseries: THE OC DA GIOVEDÌ TORNA SU ITALIA 1 MI SENTITE URLARE CALIFORNIAAAA CALIFORNIAAAAAAAAAA HERE WE COMEEEEEEEEEE https://t.c… - Beaa994 : RT @Daninseries: THE OC DA GIOVEDÌ TORNA SU ITALIA 1 MI SENTITE URLARE CALIFORNIAAAA CALIFORNIAAAAAAAAAA HERE WE COMEEEEEEEEEE https://t.c… - xstewsmile : RT @Daninseries: THE OC DA GIOVEDÌ TORNA SU ITALIA 1 MI SENTITE URLARE CALIFORNIAAAA CALIFORNIAAAAAAAAAA HERE WE COMEEEEEEEEEE https://t.c… - Lisa76843717 : RT @accioaron: Oggi torna il mito, la leggenda, THE BADDEST BITCH OF ALL KATHERINE PIERCE #TheVampireDiaries #tvdla5 - Teleblogmag : The O.C., torna il teen drama cult nel preserale di Italia Uno -

Ultime Notizie dalla rete : The torna Caffè Borbone torna in comunicazione e lancia quattro nuovi spot Adnkronos The O.C, torna su Italia 1 e La5 la serie cult

The O.C, una delle serie cult dei primi anni 2000, torna sulle reti Mediaset. La quarantena sta costringendo in casa gli italiani che si stanno rifugiando sempre di più nelle serie tv e da giovedì 23 ...

Si torna a sparare ad Ostia: agguato al cognato di Roberto Spada, colpito in pieno giorno

Per saperne di più su come sono utilizzati e sul modo in cui puoi controllarli clicca qui. Premendo OK o continuando la navigazione, autorizzi l'utilizzo dei cookie. La scelta può essere modificata in ...

The O.C, una delle serie cult dei primi anni 2000, torna sulle reti Mediaset. La quarantena sta costringendo in casa gli italiani che si stanno rifugiando sempre di più nelle serie tv e da giovedì 23 ...Per saperne di più su come sono utilizzati e sul modo in cui puoi controllarli clicca qui. Premendo OK o continuando la navigazione, autorizzi l'utilizzo dei cookie. La scelta può essere modificata in ...