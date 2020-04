Sperimentazione animale, il neuroscienziato Rizzolatti: “Gran parte della ricerca basata su questi test. Ha permesso progressi inverosimili” (Di martedì 21 aprile 2020) “Gran parte della ricerca dei progressi medici negli ultimi decenni sono basati sulla Sperimentazione animale”. Giacomo Rizzolatti è uno dei più importanti neuroscienziati italiani. Negli anni Novanta ha guidato il gruppo di ricerca che ha portato alla scoperta dei neuroni a specchio. Oggi è professore emerito dell’Università di Parma dove ha uno studio vicino ai laboratori della ricerca LightUp, il progetto di ricerca sul recupero della vista nei pazienti ciechi, oggi bloccato dopo lo stop del Consiglio di Stato alla Sperimentazione sui macachi. “In passato, grazie ai test sugli animali, abbiamo sviluppato tecniche chirurgiche che permettono di inserire elettrodi nella testa di una persona, di muoverli per distruggere i focolai epilettici – racconta il professor Rizzollatti – le guarigioni sono del 90%, c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano Deturpata la sede di Telethon a Milano con scritte contro la sperimentazione animale : «No vivisezione»

Coronavirus - vaccino australiano supera i test di laboratorio : al via sperimentazione animale

Sperimentazione animale. Lav a Rizzo : "Più controlli e più spesa in ricerca alternativa" (Di martedì 21 aprile 2020) “Grandei progressi medici negli ultimi decenni sono basati sulla”. Giacomoè uno dei più importanti neuroscienziati italiani. Negli anni Novanta ha guidato il gruppo diche ha portato alla scoperta dei neuroni a specchio. Oggi è professore emerito dell’Università di Parma dove ha uno studio vicino ai laboratoriLightUp, il progetto disul recuperovista nei pazienti ciechi, oggi bloccato dopo lo stop del Consiglio di Stato allasui macachi. “In passato, grazie ai test sugli animali, abbiamo sviluppato tecniche chirurgiche che permettono di inserire elettrodi nella testa di una persona, di muoverli per distruggere i focolai epilettici – racconta il professor Rizzollatti – le guarigioni sono del 90%, c’è ...

ilfattovideo : Sperimentazione animale, il neuroscienziato Rizzolatti: “Gran parte della ricerca basata su questi test. Ha permess… - DrNicolaSimola : Bisogna dirlo ed avere il coraggio di dirlo. E chi sostiene l'inutilitá della sperimentazione animale deve assumers… - 44gatta : @robydellalazio ?????? Sono millenni che mi batto Contro la #vivisezione e la #sperimentazione animale, Non mi ci far pensare che mi incazzo - PenelopeVr46 : @FlavioMuci ci sono tanti prodotti naturali che nemmeno immagini, suppongo. P.s. e non deve passare per forza tutto… - guiaccar : RT @SircDirettivo: Ecco l'appello per l’utilizzo della sperimentazione animale nella ricerca Biomedica firmato dalla SIF e da numerose soci… -

Ultime Notizie dalla rete : Sperimentazione animale Sperimentazione animale, il neuroscienziato Rizzolatti: “Gran parte della ricerca basata su questi test Il Fatto Quotidiano Sperimentazione animale, il neuroscienziato Rizzolatti: “Gran parte della ricerca basata su questi test. Ha permesso progressi inverosimili”

“Gran parte della ricerca dei progressi medici negli ultimi decenni sono basati sulla sperimentazione animale”. Giacomo Rizzolatti è uno dei più importanti neuroscienziati italiani. Negli anni Novanta ...

Pawsitive change: quando cani e detenuti imparano rispetto e fiducia

Gli animali salvati da Skow provengono anche al di fuori dei confini statunitensi ... Dei diciassette detenuti rilasciati sulla parola che hanno partecipato alla sperimentazione nessuno di loro al ...

“Gran parte della ricerca dei progressi medici negli ultimi decenni sono basati sulla sperimentazione animale”. Giacomo Rizzolatti è uno dei più importanti neuroscienziati italiani. Negli anni Novanta ...Gli animali salvati da Skow provengono anche al di fuori dei confini statunitensi ... Dei diciassette detenuti rilasciati sulla parola che hanno partecipato alla sperimentazione nessuno di loro al ...