Senza scuola genitori in crisi La ricerca | I bimbi? Untori

(Di martedì 21 aprile 2020) Manila Alfano Polemica per il prossimo ritorno al lavoro delle famiglie con i figli a casa. Possibili per gli studenti i centri estivi Chi riapre riparte dalla. In Europa funziona così, il 15 aprile la Danimarca ha riaperto le elementari e gli asili dopo un mese di chiusura. Prima in Europa a farlo. Un Paese nordico, si dirà. Eppure, stessa strategia anche in Spagna, appuntamento a giugno; la Germania ha scelto di riapre in modo graduale a seconda dei Länder, per non parlare della Francia che dellasta facendo il punto cardine della strategia di uscita dalla quarantena: 11 maggio, forse con metà allievi nelle classi, a turni di una settimana, ma comunque, la ripartenza passa dagli scolari. E in Italia? Qui le famiglie sono costrette a vedere un altro film. Le attività, le imprese, il lavoro riprende in quella che è la ...