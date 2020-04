Pusher sorpreso con 20mila euro | era pronto ad acquistare partita di droga

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEra riuscito a vendere quasi tutta la cocaina di cui disponeva nonostante le difficoltà di spostamento per l’emergenza Coronavirus, e si preparava con l’incasso realizzato adun’altradida reimmettere sul mercato. Ma la Polizia di Stato è arrivata prima. Claudio Caterino, 63 anni, è stato arrestato a Teverola, nel Casertano, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma clandestina; l’uomo è finito al carcere di Santa Maria Capua Vetere Sono stati i poliziotti del Commissariato di Aversa, coordinati dal Commissario Capo Vincenzo Marino e dal dirigente Vincenzo Gallozzi, a notare Caterino mentre usciva da un fondo agricolo ubicato a Teverola a bordo di un’auto; lo conoscevano bene il 63enne, ritenuto undi medio ...

Lo hanno sorpreso i carabinieri in borghese del nucleo operativo della compagnia Torino San Carlo, che hanno documentato in diretta lo scambio stupefacente-denaro. Il pusher in pratica usciva ...Come quella di un rider 42enne finito in trappola il 25 marzo scorso, che si spostava nel capoluogo piemontese in moto con la scusa del cibo a domicilio, consegnando invece cocaina e marijuana, oppure ...