Non abbassare la guardia sulle vaccinazioni: al Bambino Gesù attivo un servizio di consulenza a distanza (Di martedì 21 aprile 2020) L’emergenza coronavirus che sta assorbendo l’attenzione delle famiglie in questo periodo non deve far dimenticare le attività necessarie a prevenire altre e non meno gravi patologie. Per aiutare i genitori ad orientarsi, il Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero del Bambino Gesù mette a disposizione un servizio di consulenze vaccinali a distanza con la collaborazione del reparto di Pediatria generale e malattie infettive e il Centro vaccinazioni. Il numero da contattare – 06 6859 4087 – è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, per rispondere a tutte le richieste di informazioni e consigli in materia di vaccinazioni, con particolare riguardo ai casi di bambini affetti da patologie croniche e/o complesse. Qualora gli esperti del Bambino Gesù ritengano sia opportuno procedere ad una ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Brusaferro : "Immunizzati sono una minoranza assoluta - non bisogna abbassare la guardia"

Lopalco : "Discesa contagi lenta - serve tempo. Non è il momento di abbassare la guardia"

