Juve | le strade portano a Milik | conferme sul polacco | possibile l' inserimento di una

​Arek Milik sarà il prossimo centravanti della ​Juventus? Le quotazioni del giocatore polacco di proprietà del Napoli stanno prendendo quota nelle ultime settimane. Il centravanti piace ma, rispetto a quanto filtrato, non ci sono ancora accordi in essere. David Pantak, agente di Milik, ha parlato così: "Si tratta soltanto di rumors - ha detto il manager a calciomercato.it - ed alcuni sono anche irrispettosi nei confronti del Napoli. Contatto continuamente il direttore Giuntoli e la nostra...

