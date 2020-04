(Di martedì 21 aprile 2020) IlPSA ha subito un forte calo sia delleche dei ricavi nel. Nello specifico, i volumi sono scesi del 29% fermandosi a 627 mila veicoli, mentre il, grazie a una serie di fattori positivi, è diminuito di un tasso inferiore: -15,6% a 15,2 miliardi di euro. L'effetto della pandemia. Sui dati, ovviamente, ha pesato l'effetto della pandemia del coronavirus che ha sostanzialmente azzerato la domanda di mercato, soprattutto a marzo e in Europa, il mercato da cui dipendono gran parte delle performance commerciali deltransalpino. Le sue attività automobilistiche, che dalla metà dello scorso mese sono sostanzialmente ferme nel Vecchio Continente, hanno visto i ricavi scendere del 15,7% fino a 11,9 miliardi e quindi sono riuscite a limitare le conseguenze negative del crollo delle. Nella fattispecie hanno giocato a ...

dinoadduci : Gruppo PSA - Nel primo trimestre calano vendite e fatturato -

