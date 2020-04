È Morto il 140esimo Medico di Coronavirus | L’Ultimo Aveva 61 Anni

Leggi su youreduaction

(Di martedì 21 aprile 2020) Oscar Ros,di 61dell’ospedale di Vimercate (MB), è deceduto a causa del Covid-19, contratto sul lavoro. Francesco Sartini, sindaco della cittadina, ha espresso così il proprio cordoglio: “Un pensiero commosso al dott. Oscar Ros,impegnato nella direzione medica dell’ospedale di Vimercate da molti, che ha rischiato in prima persona per sconfiggere il Virus, si è ammalato e, dopo un lungo ricovero in terapia intensiva, non ce l’ha fatta. Stringiamoci attorno alla sua famiglia e al nostro ospedale“. Per ricordarlo l’ospedale in cui prestava servizio ieri ha spento le luci. La morte delporta a 140 i decessi nel personale sanitario. In Lombardia i contagi ieri sono arrivati a 735, ma sono in diminuzione i ricoverati in terapia intensiva e i decessi.