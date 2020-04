Avellino, incendio in un appartamento del centro: vigili del fuoco salvano marito e moglie (Di martedì 21 aprile 2020) In fiamme un appartamento del centro di Avellino, in via Colombo: salvati dai vigili del fuoco marito e moglie, le fiamme forse divampate dalla cucina. Nella notte un altro incendio nella vicina Monteforte Irpino: anche in questo caso, vigili del fuoco in azione per domare le fiamme e mettere in salvo i residenti. Leggi su fanpage Avellino - incendio in una palazzina del centro : pompieri salvano una donna dalle fiamme (Di martedì 21 aprile 2020) In fiamme undeldi, in via Colombo: salvati daidel, le fiamme forse divampate dalla cucina. Nella notte un altronella vicina Monteforte Irpino: anche in questo caso,delin azione per domare le fiamme e mettere in salvo i residenti.

irpinia24 : Avellino - I Vigili estinguono incendio a Via Colombo - occhio_notizie : Paura al centro di Avellino - ottopagine : Incendio in un'abitazione di via Colombo: paura per 2 coniugi #Avellino - wam_the : Avellino, incendio in casa in centro città: arriva il 118. Foto - occhio_notizie : Paura nella notte in Irpinia -