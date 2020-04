Andrea Denver rivela un aneddotto su Andrea Damante: ‘Ecco che cosa mi diceva su Giulia De Lellis’ (Di martedì 21 aprile 2020) Denver e il Dama sono legati da un’amicizia decennale. Il modello ha svelato che cosa diceva l’amico quando non stava insieme a Giulia De Lellis Andrea Denver confessa: ‘Ecco che cosa mi diceva Andrea Damante su Giulia De Lellis’ Andrea Denver ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip e, adesso che il programma si è concluso, è impegnato in una serie di interviste. La redazione del settimanale Chi lo ha intervistato in diretta su Instagram. Non sono mancate le domande sulla coppia che fa tanto discutere, quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Perché chiedere a lui? Semplice. Il modello è legato al Dama da un’amicizia profonda da 15 anni. Quindi conosce molto bene la coppia. Andrea ha svelato che quando Damante non era insieme a Giulia, in realtà gli diceva sempre che era innamorato di ... Leggi su kontrokultura Andrea Denver confessa : “Se Adriana Volpe non fosse sposata…”

