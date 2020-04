Wind Tre, internet down: da questa mattina problemi alla rete dati (Di lunedì 20 aprile 2020) Tantissimi clienti Wind Tre hanno segnalato problemi alla connessione dati da questa mattina. L’operatore ha rassicurato di aver risolto i problemi Di questi tempi, col Coronavirus che obbliga milioni di persone a rimanere a casa, internet diventa uno strumento ancor più necessario del solito. Non solo per potersi svagare e rendere meno pesante la quarantena, … L'articolo Wind Tre, internet down: da questa mattina problemi alla rete dati proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 WINDTRE propone tanti sconti e premi agli utenti WinDay questa settimana

WindTre down - problemi per internet e chiamate in tutta Italia : disagi per gli utenti

