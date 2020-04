“Vado all’Inps” | ma è domenica | multato sul Lungomare di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ha incrociato gli agenti della Polizia Metropolitana suldi. Quando gli hanno chiesto come mai fosse lì e non a casa, ha risposto che stava andando all’INPS. È accaduto nella giornata diquando evidentemente gli uffici dell’Istituto di Previdenza erano chiusi. Per l’uomo è così scattata la sanzione da 400 euro. Multa anche a Cardito dove un cittadino alla guida di un autoveicolo non si è fermato all’alt degli agenti. A Sant’Anastasia, invece, un soggetto lasciava il proprio Comune di residenza per andare a fare benzina dal suo distributore di fiducia: 533 euro di sanzione. Sono solo alcune delle violazioni riscontrate dalle donne e dagli uomini della Polizia Metropolitana, diretti dal Comandante Lucia Rea, nel corso dei pattugliamenti per il ...