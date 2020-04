Troppe attività processuali via web sono dannose per il diritto costituzionale

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Questo post è stato scritto insieme a Guido Camera, Carlo Melzi d’Eril, Salvatore Scuto, Luigi Vanni e Cristiana Totis)La legge di conversione al decreto Cura Italia, in discussione alla Camera dei Deputati dopo esser stata approvata prima di Pasqua dal Senato con voto di fiducia posto dal governo, contiene una modifica strutturale del processo penale che desta serie perplessità: sino al 30 giugno 2020, infatti, le udienze potranno essere celebrate via web da remoto, e non in un’aula di giustizia. Le uniche attività che non potranno essere svolte da remoto saranno quelle riguardanti l’ascolto dei testimoni diversi dalla polizia giudiziaria: potranno essere invece interrogati via web anche i periti e consulenti tecnici, nonché gli imputati che vogliano rendere l’esame.dunque numerose, e importanti, ...