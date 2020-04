Storia dell' uomo che entrò in coma a Bergamo e si svegliò a Palermo

Leggi su agi

(Di lunedì 20 aprile 2020)andata, ma anche ritorno, quando sarà possibile, presto. Ormai il peggio è alle spalle. "La Sicilia me la tatuerò sul cuore", giura Ettore Consonni, 61 anni, magazziniere in pensione, 23 giorni in terapia intensiva all'ospedale Civico diper strapparlo al morso del coronavirus. È risultato contagiato a fine febbraio, il 4 marzo è stato intubato al Seriate, in provincia di, ma la situazione sanitaria era difficile. Non c'erano posti in Lombardia, così un aereo militare il 14 marzo lo ha portato nel capoluogo siciliano in situazioni critiche. "E questo mi ha salvato", afferma sicuro Ettore che da Pasqua risulta guarito: veramente una risurrezione. Solo il 30 marzo era uscito dalfarmacologico. "Mi sono addormentato a, la mia città - dice a Repubblica Tv - e mi sono ...