Sileri: “Serie A solo a porte chiuse. Si può giocare anche al nord” (Di lunedì 20 aprile 2020) La Serie A ha iniziato il conto alla rovescia per la ripresa degli allenamenti e la ripresa del campionato. Si attende il via libera dal Governo ma, nel frattempo, le parole del vice ministro alla Salute, Sileri, in parte smentiscono le voci di un torneo da disputare solo al Centro-sud. "È indifferente la sede della partita perché senza tifosi non ci sono rischi". Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020) La Serie A ha iniziato il conto alla rovescia per la ripresa degli allenamenti e la ripresa del campionato. Si attende il via libera dal Governo ma, nel frattempo, le parole del vice ministro alla Salute,, in parte smentiscono le voci di un torneo da disputareal Centro-sud. "È indifferente la sede della partita perché senza tifosi non ci sono rischi".

TuttoMercatoWeb : Il viceministro Sileri: 'Dal 4 maggio sport individuali possibili, ma non più di 40 minuti' - tancredipalmeri : Altra pietra semi-tombale sulla ripresa della Serie A. Stavolta la deposita il viceministro della Salute, Sileri: “… - VoceGiallorossa : ?? LIVE #COVID19 - Gli aggiornamenti delle 16:00 ?? #Sileri: 'Si può giocare, ma a porte chiuse' ?? #Braconaro: 'Col… - Toro_News : Il viceministro per la Salute apre nuovi orizzonti sulle partite anche al Nord, naturalmente a porte chiuse. Qui le… - OdorizziAlex : RT @Gazzetta_it: #Sileri: 'Ripartenza solo a porte chiuse. #Jogging ok, ma per non più di 40 minuti' #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri “Serie Coronavirus: Gasparri, 'no a decreto per Italia di serie B' Affaritaliani.it