Salvini attacca De Luca: “Non ha una sanità all’altezza, altro che chiudere la Campania” (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue il botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e Vincenzo De Luca. Questa volta è il leader della Lega ad attaccare durante una diretta facebook: “De Luca vuole chiudere la Campania. Ricordo sottovoce al signor De Luca, che l’anno scorso più di 15 mila tra uomini e donne sono partiti per farsi curare in Lombardia. Spero che il Signor De Luca non voglia impedire ai suoi concittadini di farsi visitare e curare da altri. Evidentemente De Luca non ha una sanità all’altezza‘, è la stoccata piazzata da Salvini nei confronti del Governatore della Campania. Adesso resta solo da attendere: De Luca deciderà o meno di ribattere? L'articolo Salvini attacca De Luca: “Non ha una sanità all’altezza, altro che chiudere la Campania” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 “Campania chiusa per impedire ai tuoi cittadini di farsi curare fuori” - Salvini attacca de Luca

Caso Le Monde - Matteo Salvini attacca Saviano : “Senza vergogna”

Lorenzo Fragola/ Che fine ha fatto? Attacca Salvini : "Sei uno sciacallo" (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue il botta e risposta a distanza tra Matteoe Vincenzo De. Questa volta è il leader della Lega adre durante una diretta facebook: “Devuolela Campania. Ricordo sottovoce al signor De, che l’anno scorso più di 15 mila tra uomini e donne sono partiti per farsi curare in Lombardia. Spero che il Signor Denon voglia impedire ai suoi concittadini di farsi visitare e curare da altri. Evidentemente Denon ha una sanità all’altezza‘, è la stoccata piazzata danei confronti del Governatore della Campania. Adesso resta solo da attendere: Dedeciderà o meno di ribattere? L'articoloDe: “Non ha una sanità all’altezza,chela Campania” proviene da Anteprima24.it.

matteosalvinimi : #Salvini: Chi attacca un medico, un sindaco, un governatore, sbaglia. Non ha senso. Lombardia ha stanziato 60 milio… - LegaSalvini : SALVINI AL PD: ISTIGATE ALL'ODIO ANCHE MENTRE LA GENTE MUORE- SECOLO D'ITALIA IL PD ATTACCA ZAIA PER LE CASE DI RIP… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, OMS PRENDE LE DISTANZE DA RICCIARDI. SALVINI ATTACCA - Zacca33 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Chi attacca un medico, un sindaco, un governatore, sbaglia. Non ha senso. Lombardia ha stanziato 60 milioni… - dod_63 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Chi attacca un medico, un sindaco, un governatore, sbaglia. Non ha senso. Lombardia ha stanziato 60 milioni… -