Pancia gonfia? Così combatti il meteorismo e migliori la digestione (Di lunedì 20 aprile 2020) Quante volte, dopo aver mangiato, ci siamo ritrovate ad aprire il bottone dei pantaloni perché la Pancia si era gonfiata come un palloncino? “Molto spesso, questa spiacevole sensazione che si avverte dopo i pasti può derivare da una rallentata digestione ed essere la causa di processi fermentativi”, spiega il dott. Corrado Pierantoni, medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, diabetologo, nutrizionista clinico a Lanciano (Ch). “Questo fenomeno si chiama meteorismo, un disturbo provocato dalla presenza di gas nell’intestino che può comparire per esempio dopo l’assunzione di cibi sanissimi, e dunque insospettabili, come la lattuga e le insalate a foglia verde, ricchissime di fibre. Purtroppo, l’attuale alimentazione quotidiana, così frettolosa, così scorretta a volte, è caratterizzata da una ... Leggi su dilei 10 tisane sgonfia-pancia : proprietà e ricette

