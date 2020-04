Il Messico cambia le regole del calcio | congelate promozioni e retrocessioni per 5 anni

(Di lunedì 20 aprile 2020) La Federmessicana ha già stabilito che ilnon ripartirà più, unica eventuale eccezione la serie maggiore. Tutto il resto è già stato annullato e si è varato un provvedimento che possa permettere la ripartenza nel tempo: Serie B 'congelata' per 5, senzané, con un fondo economico immediato e una immissione di 800 mila euro a stagione.

Una decisione doverosa per fare fronte al crollo economico cui sono stati sottoposte le società minori, visto che ad oggi – mentre il blocco del calcio è totale – in Messico si è già stabilito che la ...