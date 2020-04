Eurogamer_it : DOOM: il compositore Mick Gordon potrebbe non lavorare su un eventuale seguito -

Ultime Notizie dalla rete : DOOM compositore

Everyeye Videogiochi

DOOM ed il recente DOOM Eternal sono caratterizzata da un ... Nonostante questo successo però, il compositore potrebbe non tornare in un ipotetico nuovo capitolo della saga. Lo ha affermato lui stesso ...Il compositore non ha approfondito la questione, e non ha spiegato le motivazioni dietro le sue parole. Ciò che è certo, è che la sua risposta ha colto di sorpresa un bel po' di fan, anche se ...