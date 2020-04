Coronavirus: a Ragusa mascherina riutilizzabile, primi esemplari donati a Protezione civile (2) (Di lunedì 20 aprile 2020) (Adnkronos) - “Drop”, in attesa delle certificazioni e validazioni sanitarie, viene subito immessa sul mercato "perché si rivolge prevalentemente alla popolazione, di cui vuole risolvere immediatamente un problema assai sentito. E, a conferma dello spirito soprattutto solidaristico del progetto, i primi esemplari di “Drop”, per un valore commerciale pari a 100mila euro, saranno donati dalla Cappello Group alla Protezione civile regionale della Sicilia, agli ospedali di Ragusa, Vittoria e Modica e al Comando dei Vigili del fuoco della provincia di Ragusa". “Drop” è una maschera in gomma termoplastica anallergica (non stampata in 3D) con un coprifiltro che trattiene un filtro di Protezione ad alte prestazioni, intercambiabile: insomma, una stratificazione di materiali termosaldati che offre una maggiore Protezione contro le particelle ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : a Ragusa mascherina riutilizzabile - primi esemplari donati a Protezione civile

“Drop”, questo il suo nome, ideata a Ragusa e pronta per la produzione dalla fine del prossimo mese di maggio ... "Il progetto risolve due problemi dell'emergenza Covid-19: supera, con un unico ...

Ragusa, 20 aprile 2020 – Una mascherina di protezione ... Il progetto risolve due problemi dell’emergenza Covid-19: supera, con un unico acquisto, la difficoltà di reperire grandi quantità di ...

