Assalto all’ospedale dopo la morte di Ugo | arrestate nove persone

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl giudice per le indagini preliminari di Napoli, Nicoletta Campanaro, ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare per, accusate di aver devastato il pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini la notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo,che era morto Ugo, il ragazzo di 15 anni, ucciso nel tentativo di rapina ai danni di un carabiniere in via Acton. Tra gli arrestati anche alcuni minorenni e i parenti del ragazzo ucciso. Il provvedimento emesso dalla Dda di Napoli è stato eseguito dalla Squadra Mobile. L'articoloall’ospedaleladi Ugo:proviene da Anteprima24.it.