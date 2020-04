AIC: «Ripresa Serie A? Torniamo a giocare, ma senza apparire privilegiati» (Di lunedì 20 aprile 2020) La posizione dell’AIC, l’Assocalciatori, riguardo al protocollo medico-sanitario per la Ripresa della Serie A durante l’emergenza Coronavirus L‘AIC (Associazione Italiana Calciatori) ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una nota che riassume l’analisi del Consiglio Direttivo del protocollo per la Ripresa degli allenamenti in Serie A e negli altri tornei. «Il Consiglio Direttivo dell’Assocalciatori, alla presenza del dottor Della Frera (medico componente della Commissione Medico-Scientifica FIGC), ha analizzato e riflettuto sul protocollo predisposto per la Ripresa degli allenamenti dei calciatori professionisti. Sono stati chiariti alcuni dubbi e richiesto ulteriori approfondimenti da sottoporre alla Commissione. Come già espresso in passate situazioni – si legge nella nota ufficiale – l’AIC sottolinea ... Leggi su calcionews24 Zazzaroni : «Ripresa degli allenamenti? Ha ragione Lotito. Su Tommasi e l’Aic…» – ESCLUSIVA

Vicepres. AIC sulla ripresa dei campionati : "I calciatori vogliono tornare a giocare"

