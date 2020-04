Acerbi non ci sta: «Ripresa senza contatto fisico? Piuttosto non gioco» (Di lunedì 20 aprile 2020) Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport della possibile Ripresa del campionato. Le sue parole Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport della possibile Ripresa del campionato. Queste le parole del difensore della Lazio riportate da itasportpress.it. QUARANTENA – «Questo momento è duro. Stare fermi è dura dato che siamo abituati a stare sempre in movimento.Tornare alla normalità serve. Stiamo sempre chiusi in casa. Facendo qualche attività e allenamenti il tempo passa, dai…La situazione dei miei familiari? Sono chiusi in casa. In giro non c’è nessuno. Sono fermi lì da due mesi prima di noi. Ora la situazione sembra si stia normalizzando in Lombardia». SMETTERE DI GIOCARE – «Io volevo smettere di giocare. Nelle giovanili soprattutto. Poi a 23-25 ... Leggi su calcionews24 Acerbi : “Scudetto? Conta la vita delle persone. E dopo il tumore non temo il Covid-19”

