Volley, le leghe scrivono a Spadafora: «Con stop a campionati rischiamo di sparire» (Di domenica 19 aprile 2020) Molti team di vertice della pallavolo italiana, maschile e femminile, rischiano di scomparire a causa della crisi economica innescata dalla pandemia del Covid-19. Così, riporta l’Ansa, è un vero e proprio grido di allarme quello lanciato da Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile, e Diego Mosna, presidente della Lega Pallavolo Serie A, … L'articolo Volley, le leghe scrivono a Spadafora: «Con stop a campionati rischiamo di sparire» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Volley - lo scontro Fipav-Leghe : tra scudetti non assegnati e la volontà di ripartire dei club

Volley - la FIPAV risponde alle Leghe : “Scudetti non assegnati. Ritorno in campo in estate? Possibile ma non per i titoli”

Scontro Leghe-Federvolley - Mosna e Fabris si dimettono : “Ci dissociamo dallo stop ai campionati - non ci hanno ascoltato” (Di domenica 19 aprile 2020) Molti team di vertice della pallavolo italiana, maschile e femminile, rischiano di scomparire a causa della crisi economica innescata dalla pandemia del Covid-19. Così, riporta l’Ansa, è un vero e proprio grido di allarme quello lanciato da Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile, e Diego Mosna, presidente della Lega Pallavolo Serie A, … L'articolo, le: «Condi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #AltriSport #Pallavolo Volley, le leghe scrivono a Spadafora: «Con stop a campionati rischiamo di sparire»: Molti t… - CalcioFinanza : RT @SP0RTNext: Volley, le leghe scrivono a Spadafora: «Con stop a campionati rischiamo di sparire» - SP0RTNext : Volley, le leghe scrivono a Spadafora: «Con stop a campionati rischiamo di sparire» - capuanogio : Appello delle leghe #volley ???? a #Spadafora: aver chiuso tutto per non ripartire crea 'danni enormi' e molte societ… - OA_Sport : Volley, lo scontro Fipav-Leghe: tra scudetti non assegnati e la volontà di ripartire dei club -

Ultime Notizie dalla rete : Volley leghe Volley, le leghe scrivono a Spadafora: «Con stop a campionati rischiamo di sparire Calcio e Finanza Le Leghe scrivono a Spadafora: “Molte società rischiano di scomparire”

Le due Leghe di pallavolo maschile e femminile italiano chiedono un incontro al Ministro Spadafora per discutere il prima possibile delle soluzioni da adottare per la ripresa del movimento, secondo ...

Festa per il Wuhan Zall che torna a casa. Leghe volley scrivono a Spadafora

Così è un vero e proprio grido di allarme quello lanciato da Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile, e Diego Mosna, presidente della Lega Pallavolo Serie A, che hanno inviato ...

Le due Leghe di pallavolo maschile e femminile italiano chiedono un incontro al Ministro Spadafora per discutere il prima possibile delle soluzioni da adottare per la ripresa del movimento, secondo ...Così è un vero e proprio grido di allarme quello lanciato da Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile, e Diego Mosna, presidente della Lega Pallavolo Serie A, che hanno inviato ...