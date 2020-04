Live Non è la d'Urso: Auro, padre di Fiordaliso "A 91 anni ho combattuto il Coronavirus" (Di lunedì 20 aprile 2020) Fiordaliso dopo giorni difficili per la perdita della madre, pochi giorni fa ha potuto dare la buona notizia tramite i social con un tweet nella quale ha sfogato il suo sollievo per la negatività del tampone e quindi esser guarita dal Covid-19. La cantante ospite a Live non è la d'Urso: "Sono 3 giorni dal giorno in cui mi hanno annunciato il tampone negativo. Ora aspettiamo il tampone di mio padre. Ha 91 anni"Auro, padre della cantante infatti è collegato dalla sua stanza dove ora si trova in autoisolamento. Ricorda con grande affetto sua moglie, tanto che dichiara una frase forte: "Non doveva andare via lei, sarei dovuto scomparire io.Live Non è la d'Urso: Auro, padre di Fiordaliso "A 91 anni ho combattuto il Coronavirus" 20 aprile 2020 00:50. Leggi su blogo Antonella Elia a Live - Barbara D’Urso insinua un dubbio : “Non voglio…”

Paolo Ciavarro/ "Clizia Incorvaia è la mia vittoria"(Live non è la D'Urso)

