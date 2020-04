È l' egoismo indifferente il virus peggiore | dice Papa Francesco

Leggi su agi

(Di domenica 19 aprile 2020) In questa "lenta e faticosa ripresa dalla pandemia si insinua" un pericolo: "Dimenticare chi; rimasto indietro. Il rischio; che ci colpisca unancora, quello dell'".; il monito di, nell'omelia della messa celebrata nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia, nel ventesimo anniversario della canonizzazione di suor Faustina Kowalska e dell'istituzione della Domenica della Divina Misericordia. Un, sottolinea il Pontefice che "si trasmette a partire dall'idea che la vita migliora se va meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene per me. Si parte da qui e si arriva a selezionare le persone, a scartare i poveri, a immolare chi sta indietro sull'altare del progresso". La misericordia invece, ribadisce"non abbandona chi rimane indietro" e prima della recita del ...