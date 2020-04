I contagi non si fermano (Di domenica 19 aprile 2020) Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.635, 98 in meno rispetto a ieri. Di questi, 922 sono in Lombardia, 25 in meno rispetto a ieri. Dei 108.257 malati complessivi, 25.033 sono ricoverati con sintomi, 26 in più rispetto a ieri e 80.589 sono quelli in isolamento domiciliare.Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.Sono complessivamente 108.257 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 486 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 809. Da quando l’emergenza è iniziata i contagiati sono stati 178.8972. L’aumento al netto dei guariti e dei decessi oggi è di 3042. Tra ieri e oggi nessuna regione ha registrato zero casi.433 le vittime, ieri erano state 482.Aumentano i guariti. Sono 47.055, 2.128 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di ... Leggi su huffingtonpost Lopalco : "Discesa contagi lenta - serve tempo. Non è il momento di abbassare la guardia"

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. A Hubei non si registrano nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

Cellino contagiato e guarito dal Coronavirus : la società non conferma (Di domenica 19 aprile 2020) Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.635, 98 in meno rispetto a ieri. Di questi, 922 sono in Lombardia, 25 in meno rispetto a ieri. Dei 108.257 malati complessivi, 25.033 sono ricoverati con sintomi, 26 in più rispetto a ieri e 80.589 sono quelli in isolamento domiciliare.Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.Sono complessivamente 108.257 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 486 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 809. Da quando l’emergenza è iniziata iati sono stati 178.8972. L’aumento al netto dei guariti e dei decessi oggi è di 3042. Tra ieri e oggi nessuna regione ha registrato zero casi.433 le vittime, ieri erano state 482.Aumentano i guariti. Sono 47.055, 2.128 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre In #Piemonte la macchina dell'emergenza si è inceppata. Secondo i medici il sistema di… - HuffPostItalia : Lopalco: 'Discesa contagi lenta, serve tempo. Non è il momento di abbassare la guardia' - Corriere : Viaggio a Codogno, dove il 20 febbraio ci fu il primo caso di coronavirus in Italia: da allora i morti sono stati 1… - Carmela_oltre : RT @reportrai3: #Report lunedì 21.20 @RaiTre In #Piemonte la macchina dell'emergenza si è inceppata. Secondo i medici il sistema di control… - Affaritaliani : Terapia intensiva al Niguarda si svuota Ma a Milano salgono ancora i contagi -

Ultime Notizie dalla rete : contagi non Coronavirus nel mondo, 1891 nuove vittime negli Usa. Covid nell'acqua non potabile a Parigi la Repubblica Coronavirus, Cellino positivo: «Ho contratto il Covid-19, ora stop al calcio»

Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l'ha avuto. E che io ce l'ho in atto». Il ...

Coronavirus, una domenica senza vittime nel Vco

Intanto la gente continua a rispettare le norme anti contagio. Complice le nuvole e i supermercati chiusi, nel pomeriggio non c’era in giro nessuno, in particolare nella zona dei laghi dove più forte ...

Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l'ha avuto. E che io ce l'ho in atto». Il ...Intanto la gente continua a rispettare le norme anti contagio. Complice le nuvole e i supermercati chiusi, nel pomeriggio non c’era in giro nessuno, in particolare nella zona dei laghi dove più forte ...