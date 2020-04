Formigoni | «C’è una lotta ideologica contro la Lombardia | fu Renzi a tagliare i posti

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 aprile 2020) Il modello della sanità lombarda è in crisi. L’emergenza coronavirus lo ha evidenziato in maniera tragica. Libero sta cercando in ogni modo di difendere Milano e l’orgoglio meneghino. E oggi intervista Robertoa lungo numero uno della politica lombarda. L’esordio è affidato a una battuta anche apprezzabile: «Che vuole che le dica, io agli arresti domiciliari ho fatto l’abitudine, mi dispiace per voi, rinchiusi da sei settimane». «È in corso unadi noi. Siamo vittime della rabbia furiosa di chi per vent’anni ha mangiato polvere, roso dall’invidia, perché non poteva non ammettere che eravamo i numeri uno in Italia». L’invidia per il primo della classe? «Dopo l’Expo, che è stata una vittoria del centrodestra, lo voglio ricordare, Milano ...