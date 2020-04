CDS – Gonzalo Higuain discute con la Juventus | strategia del fratello per il rinnovo?

Leggi su calciomercato.napoli

(Di domenica 19 aprile 2020) “Rifateci vivere“, apre con le parole del Ct della Nazionale Roberto Mancini la prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola. Il mister azzurro vuole riaprire il campionato e ritiene che ben presto la situazione generale sarà al sicuro. Il tecnico vede benee Lazio, ma non pensa che l’Inter sia già fuori dai giochi per lo scudetto. In taglio alto spazio al protocollo medico al Governo: “Sport a rischio medio-basso“. Curioso il caso relativo a, che potrebbe lasciare un’altra volta la Juve: “prepara lo strappo: vuole restare in Argentina“. Il “Pipita” sta cercando la strada per non rispondere alla chiamata dellae dietro ci sarebbe ilmanager che spinge per prolungare il contratto. Nelle ultime settimane, comunque, si era parlato persino di un clamoroso ...