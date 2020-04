Amputata la gamba all’attore per complicanze da Coronavirus (Di domenica 19 aprile 2020) Si aggravano le condizioni di salute dell’attore Nick Cordero. La star canadese, celebre per il musical "Bullets Over Broadway" e protagonista di film come "A Stand Up Guy", era ricoverata da inizio aprile per una grave polmonite, ma le sue condizioni non sono mai migliorate nonostante le cure. Proprio queste ultime avrebbero portato a una serie di coaguli nel sangue, costringendo i medici ad amputargli una gamba per salvargli la vita. Nick Cordero, candidato ai Tony Awards e famoso per i suoi ruoli a Broadway, era risultato positivo al Covid-19 subito dopo il ricovero al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per una grave forma di polmonite. (Continua...) A dare le prime notizie, venti giorni fa, era stata la moglie, Amanda Kloots, che sui social network aveva informato i fan delle gravi condizioni del marito, ricoverato in terapia intensiva, ... Leggi su howtodofor Nick Cordero - gamba amputata per Coronavirus/ E' stato candidato ai Tony Award

Nick Cordero - amputata la gamba per complicazioni da coronavirus -

All’attore Nick Cordero dovrà essere amputata una gamba a causa del Covid-19 (Di domenica 19 aprile 2020) Si aggravano le condizioni di salute dell’attore Nick Cordero. La star canadese, celebre per il musical "Bullets Over Broadway" e protagonista di film come "A Stand Up Guy", era ricoverata da inizio aprile per una grave polmonite, ma le sue condizioni non sono mai migliorate nonostante le cure. Proprio queste ultime avrebbero portato a una serie di coaguli nel sangue, costringendo i medici ad amputargli unaper salvargli la vita. Nick Cordero, candidato ai Tony Awards e famoso per i suoi ruoli a Broadway, era risultato positivo al Covid-19 subito dopo il ricovero al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per una grave forma di polmonite. (Continua...) A dare le prime notizie, venti giorni fa, era stata la moglie, Amanda Kloots, che sui social network aveva informato i fan delle gravi condizioni del marito, ricoverato in terapia intensiva, ...

zazoomblog : Nick Cordero gamba amputata per Coronavirus- E stato candidato ai Tony Award - #Cordero #gamba #amputata - zazoomblog : Nick Cordero amputata la gamba per complicazioni da coronavirus - - #Cordero #amputata #gamba - zazoomnews : Nick Cordero amputata la gamba per complicazioni da coronavirus - - #Cordero #amputata #gamba… - avanti_xxx : RT @Covid19NewsLive: #Covid_19, l'attore canadese Nick Cordero, 41 anni, ha subìto l'amputazione della gamba per le conseguenze dell'infezi… - Italia_Notizie : Nick Cordero, amputata la gamba per complicazioni da coronavirus -