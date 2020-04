Trattano il figlio adottivo “come un animale” | bisogni in un secchio e cibo una volta al

(Di sabato 18 aprile 2020) Bloccano ildi 12 anni nella sua stanza, senza lasciargli accesso al bagno per una giornata. Marvin e Laura Reynolds sono stati arrestati per abusi su minore, maltrattamento e sequestro. I figli naturali della coppia hanno testimoniato contro di loro: "Locome un animale". Ma i due sono già liberi su cauzione.

Una coppia di genitori del Kentucky è finita dietro le sbarre per aver bloccato il figlio adottivo di 12 anni nella sua stanza, senza lasciargli accesso al bagno per una giornata. Marvin e Laura ...