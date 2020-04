Taylor Swift Una quarantena tra risate e One World | Together at Home

(Di sabato 18 aprile 2020)sarà protagonista a One: Toghether at, iniziativa per supportare economicamente gli operatori sanitari in prima linea e l’OMS.

MarcoMoriniTW : Niall, Liam, Taylor Swift, Shawn Mendes e tantissimi altri artisti insieme per una bellissima ed importante causa.… - team_world : Liam Payne, Niall Horan, Billie Eilish, Taylor Swift, Shawn Mendes e Lady Gaga sono solo ALCUNI degli ARTISTI che s… - team_world : Anche Liam Payne, Niall Horan, Taylor Swift e Billie Eilish tra i tantissimi protagonisti del concerto virtuale più… - adorvmichael_ : RT @herefordramione: resisto fino ai 22 anni per cantare 22 di taylor swift e poi mi ammazzo - PaluzzoM : Cosa canterà Taylor Swift stasera a #TogetherAtHome ?? -

Taylor Swift sarà una delle popstar protagonista nell'evento 'One World: Together at Home' (clicca qui per l'evento) di sabato 18 aprile 2020, in cui le più grandi stelle della musica si esibiranno in ...