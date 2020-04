Spese in sella ai motorini, i pescivendoli di Napoli donano 170 kg di pesce (VIDEO) (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Quando stamattina la signora Carla, che abita in un basso dei Quartieri Spagnoli, nella busta della spesa insieme alla pasta e all’olio ci ha trovato anche un po’ di pesce non è riuscita a trattenere una piccola lacrima. Mariano e gli altri volontari dell’associazione Tabita Onlus le hanno fatto una battuta scherzosa per farla sorridere e toglierla dall’imbarazzo. Poi in sella ai motorini sono ripartiti verso il Museo. Qui abita Rosaria, lasciata dal marito, senza alcun sussidi, con due figli. E che oggi ai suoi bambini potrà cucinare anche le alici fritte. E’ il cuore grande di Napoli che non si ferma mai, in sella a due ruote. E che ad un nemico senza volto risponde con la solidarietà di chi ci mette faccia e braccia. I pescivendoli del mercato di Volla donano all’associazione ... Leggi su anteprima24 Volontari in sella ai motorini : spese e sorrisi nel cuore di Napoli (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Quando stamattina la signora Carla, che abita in un basso dei Quartieri Spagnoli, nella busta della spesa insieme alla pasta e all’olio ci ha trovato anche un po’ dinon è riuscita a trattenere una piccola lacrima. Mariano e gli altri volontari dell’associazione Tabita Onlus le hanno fatto una battuta scherzosa per farla sorridere e toglierla dall’imbarazzo. Poi inaisono ripartiti verso il Museo. Qui abita Rosaria, lasciata dal marito, senza alcun sussidi, con due figli. E che oggi ai suoi bambini potrà cucinare anche le alici fritte. E’ il cuore grande diche non si ferma mai, ina due ruote. E che ad un nemico senza volto risponde con la solidarietà di chi ci mette faccia e braccia. Idel mercato di Vollaall’associazione ...

In Turchia, un uomo di nome Burak Soylu è andato in giro vestito come Spider-Man e ha comprato e consegnato la spesa generi alimentari e di prima necessità a chi non poteva permettersi di uscire come ...

Spesa a domicilio anche in bici o in taxi. Ma l'attesa può esser lunga

La Salumeria La Rocca di Romani consegna ai suoi clienti la spesa a domicilio avvalendosi della Sajetta che bussa alle porte delle case del centro storico in sella alla sua immancabile bicicletta. «A ...

