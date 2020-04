Soccorsa in ospedale con sintomi da Covid muore 24ore dopo, ma era femminicidio (Di sabato 18 aprile 2020) Soccorsa. Soledad, 25 anni, è morta dopo il ricovero in ospedale con sintomi da Covid19. dopo la sua morte, però, il direttore dell’ospedale ha esaminato alcune radiografie scoprendo che la 25enne madre di due bimbe era stata brutalmente picchiata. dopo la sua denuncia è scattato l’arresto del compagno. I test hanno rivelato che era negativa al Covid19. Colpo di scena nelle indagini per la morte di Soledad Carioli Lespade, 25 anni, madre di due bimbe ricoverata in ospedale con sintomi di Covid-19 e morta poco dopo. Il giudice ha disposto l’arresto del fidanzato Flavio Emiliano Pérez, 35 anni con l’accusa di femminicidio. È accaduto a Chivilcoy, nella provincia di Buenos Aires, in Argentina, dove lo scorso 8 aprile Soledad è stata Soccorsa in ospedale per un presunto caso di coronavirus, di cui ... Leggi su limemagazine.eu Soccorsa in ospedale con sintomi da Covid muore 24ore dopo - ma era femminicidio (Di sabato 18 aprile 2020). Soledad, 25 anni, è mortail ricovero inconda19.la sua morte, però, il direttore dell’ha esaminato alcune radiografie scoprendo che la 25enne madre di due bimbe era stata brutalmente picchiata.la sua denuncia è scattato l’arresto del compagno. I test hanno rivelato che era negativa al19. Colpo di scena nelle indagini per la morte di Soledad Carioli Lespade, 25 anni, madre di due bimbe ricoverata incondi-19 e morta poco. Il giudice ha disposto l’arresto del fidanzato Flavio Emiliano Pérez, 35 anni con l’accusa di. È accaduto a Chivilcoy, nella provincia di Buenos Aires, in Argentina, dove lo scorso 8 aprile Soledad è statainper un presunto caso di coronavirus, di cui ...

