Sette decessi nelle Rsa: due donne positive, cinque morti sospette (Di sabato 18 aprile 2020) Colpite le case di riposo Caprile di Uscio, Torriglia di Chiavari e Minerva di Rapallo Sale così a 52 il numero delle vittime in Riviera dall’inizio dell’emergenza Covid Leggi su ilsecoloxix Coronavirus - a New York la giornata peggiore con 799 decessi : “sarà peggio dell’11 settembre - i morti sono già di più”. 416 contagiati su una portaerei americana

Coronavirus - Campania : i positivi sono 652. Diciassette i decessi - 30 guariti (Di sabato 18 aprile 2020) Colpite le case di riposo Caprile di Uscio, Torriglia di Chiavari e Minerva di Rapallo Sale così a 52 il numero delle vittime in Riviera dall’inizio dell’emergenza Covid

tom141277 : RT @Ticinonline: Covid-19 in Ticino: altri 17 casi e sette decessi #covid19 #ticino #casi #decessi #coronavirus - alcinx : RT @Ticinonline: Covid-19 in Ticino: altri 17 casi e sette decessi #covid19 #ticino #casi #decessi #coronavirus - lpacchin : NEWS #ticino Covid-19 in Ticino: altri 17 casi e sette decessi - Ticinonline : Covid-19 in Ticino: altri 17 casi e sette decessi #covid19 #ticino #casi #decessi #coronavirus - Riccbergna : Sette decessi nelle Rsa: due donne positive, cinque morti sospette -

Ultime Notizie dalla rete : Sette decessi Sette decessi nelle Rsa: due donne positive, cinque morti sospette Il Secolo XIX Coronavirus, forniture di carne a rischio negli Usa: potrebbe sparire dai supermercati

Dati allarmanti e che paiono destinati a peggiorare ulteriormente nel corso dei prossimi giorni, dato l’enorme numero di contagi e decessi giornalieri. I macelli sono messi a dura provae due delle ...

Quella che... "altre strutture": l'ASL di Benevento, Villa Margherita, i dubbi e la chiarezza che ancora non c'è...

Questi sei decessi sono avvenuti in 13 giorni, cioè ... Come detto, è nell’articolo linkato e vi rimandiamo. 30 marzo – Sette giorni dopo il ricovero al ‘S. Pio’ del citato paziente irpino, l’ASL, su ...

Dati allarmanti e che paiono destinati a peggiorare ulteriormente nel corso dei prossimi giorni, dato l’enorme numero di contagi e decessi giornalieri. I macelli sono messi a dura provae due delle ...Questi sei decessi sono avvenuti in 13 giorni, cioè ... Come detto, è nell’articolo linkato e vi rimandiamo. 30 marzo – Sette giorni dopo il ricovero al ‘S. Pio’ del citato paziente irpino, l’ASL, su ...