RESTATE IN CASA IDEE PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE IN VACANZA

(R)ESTATE IN CASA. IDEE PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE IN VACANZA (Di sabato 18 aprile 2020) Se dovremo passare ferie molto isolate, tanto vale farlo in dimore da sogno, con piscina e giardino, affacciate su un tramonto sul mare, nella campagna oppure sopra una montagna. Rifugi con il massimo del lusso o il risparmio garantito dalla posizione in un luogo sperduto.Proibiti i sogni d'azzurro, le aspirazioni di partenze verso gli atolli di qualche oceano lontano: naufragheranno per i divieti di volare. Bandite le tentazioni d'esotismo con il sottofondo di una lingua straniera: saranno zittite dagli obblighi di quarantena all'atterraggio (un'altra no, per pietà) e i cavilli bizzarri della prossima burocrazia dei viaggi. «Non sarà un'estate normale» ha confermato lugubre Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, scatenando musi lunghi nei tanti cervelli in fuga proiettati altrove, fuori dai confini di quest'immobile ... Leggi su panorama Anziani picchiati in casa di riposo a Palermo - arrestate sei persone

MarcoBarzaghi : Mai vista tanta gente così in giro a Milano neanche in un venerdì normale..e nessuno a controllare...restate a casa! #coronavirus #Covid_19 - CarloCalenda : Ecco. E siamo a tre: cassa integrazione, 600 euro, liquidità. I tre pilastri dell’intervento del Governo per l’emer… - ItalianAirForce : Come ogni giorno, anche oggi siamo chiamati a svolgere il nostro lavoro. Noi difendiamo i cieli del nostro Paese,… - MarcelloKetta : RT @damabianca78: Riapriranno tutto Succederà di nuovo il caos E saremo nella merda più de prima Quanti 'restate a casa' buttati nel ces… - damabianca78 : Riapriranno tutto Succederà di nuovo il caos E saremo nella merda più de prima Quanti 'restate a casa' buttati nel cesso eh -

L'emergenza coronavirus ha costretto oltre metà della popolazione mondiale a restare segregata in casa, l'attività economica si è ridotta al lumicino, i consumi sono crollati. Di conseguenza, ...

Ognuno da casa, ma è come fossero insieme. La cooperativa “Gli aquiloni” che, ogni giorno, si prende cura di loro, ha pensato a un sistema per restare distanti ma uniti, senza interrompere il percorso ...

