Recovery bond, parlamento europeo divide il governo. Vertice Ue del 23 decisivo per chiarimento (Di sabato 18 aprile 2020) La parola d'ordine è tregua, ma una tregua armata che lascia talvolta il campo a tensioni, polemiche e talvolta a qualche scorribanda delle diverse forze in campo. E` il caso della divisione fra Pd e M5S nel voto sulla risoluzione del parlamento europeo che sancisce l`esistenza di una maggioranza favorevole ai Recovery bond (tasso e garanzie comuni, debito che resta in capo ai singoli Stati membri dell`Ue), mediazione fra gli ultrarigoristi nordici contrari a qualsiasi forma di mutualizzazione del debito e i Paesi mediterranei che fanno campagna per gli eurobond o coronabond. Pd favorevole, M5S momentaneamente fuori dalla euromaggioranza ma diviso (dieci astenuti e tre contrari, i più ostili al pacchetto elaborato dall`ultimo eurogruppo che contiene, fra le misure anti pandemia, anche il Mes, il cosiddetto fondo salva Stati, ma a condizionalità attenuata).Saranno ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - il Parlamento europeo approva i Recovery bond. Governo e opposizione si spaccano di nuovo

Parlamento europeo - Italia in ordine sparso su “recovery bond”. Sì solo Pd-Fi

Mes - voto Parlamento Ue : sì recovery bond/ Vestager “Salva-Stati può essere un aiuto” (Di sabato 18 aprile 2020) La parola d'ordine è tregua, ma una tregua armata che lascia talvolta il campo a tensioni, polemiche e talvolta a qualche scorribanda delle diverse forze in campo. E` il caso della divisione fra Pd e M5S nel voto sulla risoluzione delche sancisce l`esistenza di una maggioranza favorevole ai(tasso e garanzie comuni, debito che resta in capo ai singoli Stati membri dell`Ue), mediazione fra gli ultrarigoristi nordici contrari a qualsiasi forma di mutualizzazione del debito e i Paesi mediterranei che fanno campagna per gli euroo corona. Pd favorevole, M5S momentaneamente fuori dalla euromaggioranza ma diviso (dieci astenuti e tre contrari, i più ostili al pacchetto elaborato dall`ultimo eurogruppo che contiene, fra le misure anti pandemia, anche il Mes, il cosiddetto fondo salva Stati, ma a condizionalità attenuata).Saranno ...

CarloCalenda : Avete votato contro il recovery fund/bond che Conte sta sostenendo, coprendoci di ridicolo. Non se ne può più di un… - CottarelliCPI : Il Parlamento Europeo approva una risoluzione per investimenti per la ricostruzione finanziato anche da obbligazion… - CarloCalenda : Si e contemporaneamente hanno votato contro recovery fund e recovery bond. Ovvero ciò che Conte andrà a chiedere il… - docdrago : RT @CottarelliCPI: Il Parlamento Europeo approva una risoluzione per investimenti per la ricostruzione finanziato anche da obbligazioni. In… - pannokkia : RT @CottarelliCPI: Il Parlamento Europeo approva una risoluzione per investimenti per la ricostruzione finanziato anche da obbligazioni. In… -