Primo bollettino senza Borrelli | i fan sui social | Ci manca | lo rivogliamo

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 18 aprile 2020) Giorgia Baroncini Dopo quasi due mesi dalla prima conferenza stampa, oggi i dati dell'emergenza coronavirus sono stati pubblicati online. La protesta su Fb: "Ci" "Sento già lanza delle vostre conferenze stampa", "Cila diretta con il dottore gli Scienziati", ", la sera non aspettavo altro". Nel giorno deldiffuso dalla Protezione civileconferenza stampa, isono pieni di messaggi per Angelo. Dopo quasi due mesi dalla prima conferenza stampa, oggi i dati dell'emergenza coronavirus in Italia sono stati pubblicati online. Illetto e spiegato daera ormai diventato un appuntamento fisso per milioni di italiani che, chiusi nelle proprie abitazioni, volevano conoscere l'evoluzione dell'epidemia nel Paese. Il capo della Protezione civile ha accompagnato ...