Il principe William: "Ho avuto paura per mio papà Carlo" - (Di sabato 18 aprile 2020) Carlo Lanna In una delle rare interviste del principe William, il giovane figlio di Carlo ha raccontato quanto è stato difficile affrontare la paura del virus, insinuatosi tra le mura di palazzo La pandemia ha inesorabilmente sconvolto la vita e le abitudini di tutti. In momenti e in periodi diversi, il coronavirus a macchia di leopardo si è sparso per tutta l’Europa e nel resto del mondo mettendo a dura prova la sanità e la nostra salute (anche psicologica). Questo è un momento molto particolare anche per la royal family che, costretta in quarantena, volge lo sguardo al futuro con aria speranzosa. E proprio sulle inside del virus ha preso la parola il principe William che, insieme ai figli e alla moglie Kate Middleton, trascorre questi giorni solitari nella tenuta di Anmer Hall. Giorni solitari ma comunque densi di impegni per il principe ... Leggi su ilgiornale Il principe William e la promessa romantica a Kate Middleton -

