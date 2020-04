Il piccolo Vincenzo si è spento a 15 anni (Di sabato 18 aprile 2020) Una drammatica vicenda è stata resa nota nelle scorse ore, Vincenzo si è spento a soli 15 anni. La sua storia aveva perfino commosso Papa Francesco, che lo aveva incontrato per ben due volte. Stava lottando contro il cancro, ma poche settimane fa, ha perso la sua battaglia. Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la comunità e soprattutto i suoi familiari, che non avrebbero mai immaginato di perderlo così presto. In base alle informazioni che sono state rese note, il ragazzino ha perso la vita pochi giorni fa. Il suo primo incontro con il Pontefice c’è stato a il diciassette marzo di due anni fa. Aveva fatto visita al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Poliambulatorio dell’ospedale ‘Giovanni Paolo II’, a San Giovanni Rotondo e doveva essere sottoposto ad una delicata operazione per rimuovere un tumore alla testa. In ... Leggi su bigodino Addio al piccolo Vincenzo - il 15enne che aveva commosso Papa Francesco

Muore davanti alla moglie incinta. Vincenzo aveva 38 anni e un figlio piccolo (Di sabato 18 aprile 2020) Una drammatica vicenda è stata resa nota nelle scorse ore,si èa soli 15. La sua storia aveva perfino commosso Papa Francesco, che lo aveva incontrato per ben due volte. Stava lottando contro il cancro, ma poche settimane fa, ha perso la sua battaglia. Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la comunità e soprattutto i suoi familiari, che non avrebbero mai immaginato di perderlo così presto. In base alle informazioni che sono state rese note, il ragazzino ha perso la vita pochi giorni fa. Il suo primo incontro con il Pontefice c’è stato a il diciassette marzo di duefa. Aveva fatto visita al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Poliambulatorio dell’ospedale ‘GiovPaolo II’, a San GiovRotondo e doveva essere sottoposto ad una delicata operazione per rimuovere un tumore alla testa. In ...

giorgio_gori : #Bergamo, la colletta dei 300 stranieri ospiti del Patronato S.Vincenzo. “In questa città abbiamo trovato accoglie… - AlePanoz : RT @CiaoKarol: Papa Francesco scrive alla famiglia di Vincenzo, il suo piccolo amico volato in cielo: Vincenzo è volato in cielo; il papa s… - CiaoKarol : Papa Francesco scrive alla famiglia di Vincenzo, il suo piccolo amico volato in cielo: Vincenzo è volato in cielo;… - CiaoKarol : Papa Francesco scrive alla famiglia di Vincenzo, il suo piccolo amico volato in cielo - Vincenzo_NY : RT @Iperbole_: Bamberg, Baviera. Guardate un po' in questo piccolo comune tedesco cos'hanno organizzato per farci sentire la loro vicinanz… -

Ultime Notizie dalla rete : piccolo Vincenzo Addio al piccolo Vincenzo, il 15enne che aveva commosso Papa Francesco Fanpage.it Casa Sollievo, morto il piccolo Vincenzo: il Papa scrive alla famiglia

Prego per la famiglia. Che il Signore Vi benedica e la Madonna Vi custodisca”. Il biglietto lo ha inviato Papa Francesco alla famiglia di Vincenzo, un ragazzo di 15 anni di Canosa di Puglia (Bari), ...

NOME DI DONNA, RAI 3/ Il cast: Valerio Binasco e l’esordio nel 2000 (oggi, 17 aprile)

Il principale protagonista maschile di Nome di donna è l’attore italiano Valerio Binasco nato in un piccolo comune della provincia di Alessandria il 20 giugno ... il ruolo di direttore della ...

Prego per la famiglia. Che il Signore Vi benedica e la Madonna Vi custodisca”. Il biglietto lo ha inviato Papa Francesco alla famiglia di Vincenzo, un ragazzo di 15 anni di Canosa di Puglia (Bari), ...Il principale protagonista maschile di Nome di donna è l’attore italiano Valerio Binasco nato in un piccolo comune della provincia di Alessandria il 20 giugno ... il ruolo di direttore della ...