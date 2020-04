Il governatore Zaia: “Si potrebbero allentare subito le regole” (Di sabato 18 aprile 2020) "La mia posizione è che il 4 maggio si possa aprire con le regole e con le garanzie scientifiche ma si volesse fare un passo in più si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato" ha spiegato Zaia, ricordando: "Siamo in un limbo e dobbiamo convivere con il virus che ci sarà sempre, a meno che non si voglia aspettare l'ultimo negativizzato". Leggi su fanpage Il governatore Zaia rilancia : “Per fase due non complichiamoci la vita - allentare le regole”

Coronavirus : Rotondi - ‘Zaia miglior governatore ma bravo a non fare il delfino di Salvini’

"Non provo alcuna simpatia per lui - ma lo vorrei come governatore unico" : Travaglio - l'elogio di Zaia a denti stretti (Di sabato 18 aprile 2020) "La mia posizione è che il 4 maggio si possa aprire con le regole e con le garanzie scientifiche ma si volesse fare un passo in più si potrebbeda, in modo razionale, prudente e ragionato" ha spiegato, ricordando: "Siamo in un limbo e dobbiamo convivere con il virus che ci sarà sempre, a meno che non si voglia aspettare l'ultimo negativizzato".

VittorioSgarbi : #coronavirus Appello al Governatore Zaia: dia ai Comuni la facoltà di riaprire i musei. - RaiNews : #Coronavirus, il Governatore del #Veneto #Zaia: 'Si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e rag… - NicolaTenerelli : RT @RaiNews: #Coronavirus, il Governatore del #Veneto #Zaia: 'Si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato'. 'E… - Pedro69280970 : RT @RaiNews: #Coronavirus, il Governatore del #Veneto #Zaia: 'Si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato'. 'E… - arquer12 : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus Appello al Governatore Zaia: dia ai Comuni la facoltà di riaprire i musei. -