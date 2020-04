Coronavirus, i dati relativi al 18 aprile (Di sabato 18 aprile 2020) Roma – Come reso noto dalla Protezione Civile, oggi i nuovi contagi sono 3.491, che fanno salire il totale dei contagiati da inizio epidemia a 175.925. L’incremento netto delle persone attualmente positive è di 809 unità, che porta il totale degli attualmente positivi a 107.771. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 2.733, ovvero 79 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi lievi sono 25.007, quindi 779 in meno rispetto a 24 ore fa, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 80.031. Nelle ultime 24 ore si sono avuti 482 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 23.227, mentre da ieri si sono avute 2.200 guarigioni, che fanno salire il totale delle persone guarite a 44.927. Nuovi contagiati: 3.491 Contagiati ... Leggi su romadailynews Coronavirus - i dati : altri 3.491 casi e 482 morti. La curva del contagio è stabile. Negli ospedale 858 ricoverati in meno nelle ultime 24 ore

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus. La Germania in soli dieci giorni è pronta alla fase due

Un successo nei fatti Made in Germany e ad assicurarlo è stato il ministro della salute Jens Spahn, coadiuvato dai dati incoraggianti dell’Istituto Robert Koch che ha ... In aumento il numero dei ...

Coronavirus: in zona rossa Salemi 16 positivi, sindaco 'attenzione resta alta'

I dati sono stati forniti dall'Azienda sanitaria provinciale di Trapani dopo che il ... Il sindaco di Salemi, a nome di tutta la città, rivolge poi un "caloroso abbraccio" alle otto persone guarite e ...

