Coronavirus | Gentiloni | “Basta polemiche inutili | traversata sarà lunga”

(Di sabato 18 aprile 2020) Paolo, attuale commissario dell’Unione Europea all’Economia, riconosce i meriti dell’Italia ed invita ad abbandonare le. Primo paese in Europa ad affrontare il virus, l’Italia si è costruita un rispetto ed una solidarietà che sono un patrimonio da non disperdere. Questo, in un tweet, il pensiero di Paolo, che invita a non … L'articolo: “Bastasarà lunga” proviene da www.meteoweek.com.

ZenatiDavide : Coronavirus, Gentiloni: 'No a mille exit strategy' : Il commissario Ue su Twitter: 'Istituzioni lavorino e evitiamo… - valeabimm : Gentiloni: «Non ci sono mille exit strategy». A Singapore nuovo record giornaliero di casi… - MarioCatalano2 : Le sue cravatte cingono il collo di importanti politici, tra i quali, Renzi, Mattarella, Gentiloni, Prodi, Casini,… - CaleEuropaEdic : ? #Commissario Ue #Gentiloni/ #COVID19:'L’#Unione europea ha preso #decisioni senza precedenti ?? ma serve e faremo… - GeaPilato : RT @ElioLannutti: Coronavirus, ultime notizie. Gentiloni: su Mes l’Italia è sovrana, può scegliere cosa fare. Il Tesoro lancia nuovo bond.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gentiloni

Agenzia Nova

Questo, in un tweet, il pensiero di Paolo Gentiloni, che invita a non polemizzare: “L’Italia ha affrontato per prima in Europa il Covid-19. Guadagnando solidarietà e rispetto. Non disperdiamo questo ...Torna a parlare Marco Minniti, predecessore di Matteo Salvini al Viminale durante il governo Gentiloni e personaggio mai del tutto amato da molti Dem e dalla sinistra in generale. È stato lui il primo ...